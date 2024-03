Großeinsatz: Flammen in Messie-Wohnung – Bewohner in Gefahr

In Bramfeld ist es am frühen Samstagmorgen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. In einer vermüllten Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte retteten zwei Bewohner. Beide kamen in die Klinik.

Bewohner eines Hauses an der Straße Moorgrund hatten gegen 4 Uhr morgens den Notruf gewählt. Sie meldeten starken Qualm aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss und dass sich darin noch Menschen befänden. Mehrere Löschzüge und Rettungswagen sowie ein Notarzt rückten an.

Vermüllte Wohnung in Hamburg – schwierige Löscharbeiten

Laut einem Sprecher habe Unrat in einem der Zimmer gebrannt. Die Wohnung sei stark vermüllt gewesen, was den Feuerwehrkräften die Löscharbeiten erschwerte. Zwei Bewohner wurden gerettet. Sie hatten eine Rauchvergiftung. Sie wurden vom Notarzt versorgt und kamen dann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.