Flammen in der Küche: Bewohner will Feuer löschen – das geht schief

In Hummelbüttel ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner versuchte selbst zu löschen und verletzte sich dabei. Er wurde vom Notarzt versorgt.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 9.45 Uhr am Brillkamp. Eine Anwohnerin hatte Flammen in einer gegenüberliegenden Wohnung gemeldet und berichtet, dass ein Bewohner dabei war, selbst zu löschen. Mehrere Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten aus.

Notarzt versorgt Brandverletzungen eines Bewohners

Die Retter führten eine Person ins Freie. Sie hatte Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Nach notärztlicher Erstversorgung kam sie in eine Klinik. Feuerwehrleute löschten letzte Glutnester in der Küche. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.