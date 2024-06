Flammen im Naturidyll: Anwohner rufen gerade noch rechtzeitig die Feuerwehr

In den frühen Morgenstunden ist nahe des Naturschutzgebiets Kiebitzbrack im Hamburger Südosten ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.25 Uhr am Kiebitzdeich (Neuengamme). Anwohner wurden auf Flammen aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Löschzug und zwei Freiwilligen Feuerwehren aus.

Neuengamme: Feuerwehr rückt zu Schuppenbrand aus

Dort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Schuppen vor, in dem offenbar Pflanzenzubehör in Brand geraten war, so ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von 30 mal 5 Metern ausgebreitet.

Die rund 25 Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle – um 3.15 Uhr war das Feuer bereits gelöscht. Eine akute Gefahr für Leib und Leben bestand nicht. (doe)