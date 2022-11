Flammen drohen auf Hamburger Schule überzugreifen – Person macht Fotos

In Eimsbüttel ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz an einer Schule gekommen. Dort brannten mehrere Müllcontainer. Eine verdächtige Person wurde überprüft.

Laut Feuerwehr waren über den Notruf gegen 1.40 Uhr Flammen vom Gelände der Grundschule Lutterothstraße gemeldet worden. Beim Eintreffen entdeckten die Retter brennende Müllcontainer nahe der Hauswand und einem Fenster.

Polizei überprüft verdächtige Person

Durch den schnellen Löschangriff wurde ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Beamten überprüfte eine Person, die sich in auffälliger Weise immer wieder den Brandort näherte und Fotos machte.