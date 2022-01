Ein Pizzabote (62) ist am Donnerstagabend offenbar gezielt in eine Falle gelockt worden: Als er vor einem Haus am Massower Weg in Rahlstedt die heiße Ware übergab und Geld verlangte, zog laut Hamburger Polizei einer der beiden Männer eine Waffe und forderte selbiges von dem 62-Jährigen.

„Der Geschädigte verweigerte dies, woraufhin einer der Täter ihm ins Gesicht schlug“, teilte eine Sprecherin mit. Als das Opfer weglief und um Hilfe schrie, sollen die Männer ebenfalls geflüchtet sein – ohne Geld, dafür aber mit den bestellten Pizzabrötchen. Den Angaben nach machten sie sich in Richtung des Wanderweges „Am Oldenfelder Graben“ aus dem Staub.

Hamburg: Duo überfällt Boten und flüchtet mit Pizzabrötchen

Eine Fahndung nach den Tätern blieb am Abend erfolglos. Einer soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein, er war dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Maske. Der zweite Mann war ähnlich gekleidet, wird mit 1,65 bis 1,75 Meter aber deutlich kleiner beschrieben als sein Komplize. Beide sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein.

Der 62-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, eine Behandlung durch Sanitäter war aber nicht notwendig. Die Arbeiten in dem Fall hat die örtlich zuständige Fachdienststelle für Raubdelikte (LKa 154) übernommen. „Die Ermittlungen dauern an“, so die Polizeisprecherin weiter. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)