Feuerwehreinsatz in Hamburg: Zimmerbrand in Wohnhaus verlief glimpflich

Wandsbek –

Feueralarm am Samstagabend in Wandsbek. In der Wohnung eines Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Rettungkräfte selbst in Sicherheit gebracht. Ein Zimmer brannte aus.

Der Alarm ging um 22.50 Uhr inder Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Es wurden piepende Rauchmelder aus einer Wohnung an der Gustav-Adolf-Straße gemeldet. Binnen weniger Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Sie wurden vor dem Haus von den Bewohnern bereits erwartet.

Unter Atemschutz kämpften sich die Retter zum Brandherd vor und löschten einen ausgedehnten Zimmerbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Zimmer verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.