Feuerwehreinsatz in Hamburg: Wohnung brennt – Familie mit Kind in Gefahr

Hohenfelde -

An der Güntherstraße in Hamburg sind bei einem Wohnungsbrand am späten Samstagabend vier Menschen von der Feuerwehr gerettet worden, drei – eine Familie mit Kind – sogar per Drehleiter vom Balkon.

Gegen 22.30 Uhr kam es zu einem Feuer in einer nach MOPO-Informationen voll gestellten Wohnung im ersten Stock des Wohnhauses.

Hamburg: Feuerwehr rettet Familie mit Kind per Drehleiter

Plastikstühle und Getränkekisten mussten von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht werden. Der Brand war dann zügig gelöscht. Eine Frau kam ins Krankenhaus, drei weitere Menschen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt, hatten leichtere Blessuren und Rauchgas eingeatmet, blieben aber vor Ort.

Wie genau es zum Feuer kam, dessen Qualm aus mehreren Fenstern des Mehrfamilienhauses quoll, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (dg/röer)