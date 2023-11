Teenager gießt Wasser in erhitztes Öl: Verpuffung in Mehrfamilienhaus in Hamburg

Feuerwehr-Einsatz in Wandsbek: Dort ist es am frühen Samstagabend zu einer Verpuffung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Die Einsatzkräfte wurde gegen 17.40 Uhr in die Walddörferstraße gerufen, weil es in der Küche einer Wohnung brannte, hieß es am Samstagabend von der Polizei.

Tochter gießt Wasser in erhitztes Öl – Verpuffung

Nach ersten Erkenntissen wurde dort zunächst Öl erhitzt. Die Tochter im Teenager-Alter soll dann Wasser hinzugekippt haben – daraufhin kam es zu einer kleinen Verpuffung. Genauere Informationen zum Alter der jungen Frau liegen noch nicht vor.

Die Küche wurde leicht beschädigt, die Tochter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie verletzt wurde, konnte eine Polizei-Sprecherin nicht sagen. Der Einsatz wurde gegen 18.15 Uhr beendet. (elu)