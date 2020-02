Feuerwehreinsatz in Hamburg: Mülleimer fängt Feuer – Restaurant total verraucht

Ohlsdorf -

Alarm kurz vor Mitternacht: Am späten Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an die Fuhlsbüttler Straße in Hamburg gerufen worden. Der Grund: Das griechische Restaurant „Athen“ war total verraucht!

Ein Trupp der Berufs- und zwei der Freiwilligen Feuerwehr machten sich um 23.56 Uhr auf den Weg. Anwohner hatten den Notruf gewählt, der Qualm zog vom Restaurant auf die Straße.

Feuerwehr Hamburg: Brennender Mülleimer im Restaurant

„Wir mussten die Tür aufmachen“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage mit. „Im Eingangsbereich haben wir dann einen brennenden Mülleimer ausfindig gemacht, mit nach draußen genommen und gelöscht.“

Ein größerer Schaden entstand durch den Rauch wohl nicht. Die Feuerwehr lüftete das Restaurant und übergab die Unfallstelle an die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. (dg)