Feuerwehreinsatz in Hamburg: Kellerbrand in Wohnhaus – Polizei ermittelt

Billstedt –

Ein Brand in einem Wohnblock in Billstedt hat am Dienstagmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Keller des Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Es ist 4.10 Uhr, als in dem Wohnhaus in der Straße Sonnenland plötzlich Rauch im Treppenhaus aufsteigt – Rauchmelder piepen. Sofort rücken ein Löschzug und zwei Freiwillige Feuerwehren an.

Kellerbrand in Wohnhaus – Polizei ermittelt

Den Brand im Keller hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Dort soll nach MOPO-Informationen Unrat gebrannt haben. Nach gut 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.