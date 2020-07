Feuerwehreinsatz in Hamburg: Gardine brennt – Bewohner verletzt

Billstedt -

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz sind die Retter der Feuerwache Billstedt am Samstagnachmittag ausgerückt. Nachbarn eines Wohnhauses hatten die Retter alarmiert, weil Flammen am Fenster zu sehen waren und sie laute Schreie hörten. Der Brandherd war nicht alltäglich.

Der Notruf ging gegen 15.45 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Feuer in einer Wohnung an der Legienstraße. Sofort rückten der Löschzug der Feuerwache Billstedt und eine Freiwillige Feuerwehr aus.

Feuer in Hamburg: Gardine brennt, Bewohner verletzt

Als die Retter nach wenigen Minuten am Einsatzort ankamen, konnten sie schnelle Entwarnung geben. Es hatte eine Gardine in einem der Zimmer gebrannt. Die hatten die Feuerwehrmänner schnell gelöscht. Doch durch das verbrannte Polyester war die Wohnung verqualmt.

Der Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und musste in eine Klinik transportiert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.