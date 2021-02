Feuerwehreinsatz in Hamburg: Erneuter Brand in Schokofabrik – Kakaolager schwelt

Veddel -

Das arbeitsreiche Wochenende für die Feuerwehr nimmt kein Ende. Am späten Sonntagnachmittag mussten die Retter auf die Veddel ausrücken. Dort war es in einer Kakaofabrik wieder einmal zu einem Schwelbrand gekommen.

Die Schokofabrik am Einsiedeldeich hat schon oft den Namen gewechselt. Eins ist jedoch immer gleich geblieben: Die häufigen Brandausbrüche. Mehrfach musste die Hamburger Feuerwehr in den letzten Jahren dorthin ausrücken. Am späten Sonntagnachmittag war es mal wieder soweit.

Feuer in Hamburger Kakaofabrik fordert Feuerwehr

Gegen 16.30 Uhr ging der Feueralarm in der Einsatzzentrale ein. Ein Schwelbrand im Kakaolager wurde gemeldet.



Auch diesmal wurde eine höhere Alarmstufe ausgerufen, weil die Brandbekämpfung arbeitsintensiv ist. Tonnen an Kakaopulver müssen umgeschichtet werden um an die Glutnester zu gelangen. Der Einsatz wird vermutlich – wie alle zuvor – Stunden dauern.