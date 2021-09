Feuerwehreinsatz in Hamburg: Brand in Keller – Bewohner und sieben Katzen gerettet

Foto:

Ein Brand in einem Keller in Stellingen hat am Freitagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Dichter Qualm kroch durch das Treppenhaus. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Bewohner und sieben Katzen.

Der Notruf ging gegen 19.50 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Hauses an der Ernst-Horn-Straße meldeten starken Qualm und Brandgeruch, der aus den Kellerräumen des dreigeschossigen Hauses dringen würde. Sofort rückte ein Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr an.

Brand in Hamburg: Feuerwehr rettet Bewohner und Tiere

Während einige der Retter unter Atemschutz zum Brandherd vordrangen, evakuierten ihre Kollegen 16 Bewohner und sieben Katzen. Einer der Stubentiger war nicht so ganz einverstanden und biss einem Feuerwehrmann in die Hand. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.