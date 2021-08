Feuerwehreinsatz in Hamburg: Brand in Dachgeschosswohnung – Bewohner evakuiert

Stellingen –

Nach einem Brand in einer Dachwohnung in Stellingen mussten die Hausbewohner evakuiert und in einem Großraumrettungswagen betreut werden. Das Feuer hatten die Retter rasch unter Kontrolle.

Der Brand wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr von Anwohnern des Hauses am Basselweg gemeldet. Eine weite Anfahrt hatten die Retter nicht. Die Feuerwache liegt nur wenige Meter entfernt. Wegen der starken Verqualmung wurden die Bewohner zunächst evakuiert. Da draußen Minusgrade herrschten, wurde ein Großraumrettungswagen angefordert, in dem die Menschen unterbracht wurden.

Feuer in Hamburger Dachwohnung – Bewohner evakuiert

Das Feuer hatten die Retter dann nach kurzer Zeit gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Es war ein arbeitsreicher und zugleich trauriger Samstag für die Feuerwehr. Es gab zwei weitere Brände mit jeweils einem Toten. Zunächst starb in Lurup ein Mann. Er hatte im Bett geraucht. Kurz vor Mitternacht gab es einen weiteren Toten bei einem Wohnungsbrand in Neuenfelde zu beklagen.