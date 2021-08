Feuerwehreinsatz in der „Mö“: Plötzlich brannten Akkus und Computer

Altstadt –

Feueralarm in einem Bürohaus an der „Mö“. Mit einem Löschzug mussten die Retter am Mittwochabend zu einem Geschäftshaus in der beliebten Einkaufsstraße anrücken. In den oberen Stockwerken hatten die Rauchmelder angeschlagen. Die Feuerwehr war über eine Stunde im Einsatz.

Der Alarm ging gegen 22.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Als der Löschzug nach wenigen Minuten am Brandort eintraf, war das Treppenhaus und eine Büroetage bereits stark verqualmt. Schließlich konnte die Ursache des Feuers in einem der Büros lokalisiert werden.

Dort hatten mehrere Computer und Akkus gebrannt. Nach rund 90 Minuten hatten die Retter das Feuer gelöscht und die umliegenden Räume belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.