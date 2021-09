Das Verbrennen von Gartenabfällen wurde einem HSV-Fan am Donnerstagabend in Stellingen zum Verhängnis. Passanten sahen eine Rauchwolke aus einem Kleingartenverein aufsteigen und riefen die Feuerwehr, die aber nicht eingreifen musste. Dafür gab es Arbeit für die Polizei: Die Beamten machten in der Parzelle eine Entdeckung.

Gegen 23.10 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Es wurde eine Rauchentwicklung aus einem Kleingartenverein an der Högenstraße gemeldet. Ein Zug der Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Wehr rückten an. In dem schwer zugänglichen Gelände orientierten sich die Retter an dem aufsteigenden Rauch und einer großen HSV-Fahne, die im Garten steht.

Hamburg: Polizei entdeckt Drogenpflanze

Zu löschen gab es für die Feuerwehrmänner allerdings nicht viel. Es waren lediglich Gartenabfälle verbrannt worden. Die ebenfalls angerückte Polizei machte dann bei der Personalienüberprüfung des vor Ort angetroffenen Mannes eine Entdeckung: In dem Gartenhäuschen fanden sie eine große Marihuanapflanze. Die wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.