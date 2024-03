Feuerwehr rettet übergewichtige Frau mit Kran aus Hamburger Wohnung

Mithilfe eines Krans hat die Hamburger Feuerwehr am Sonntag eine übergewichtige Frau aus ihrer Wohnung gerettet. Sie hatte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers einen medizinischen Notfall erlitten und um Hilfe gerufen.

Nachbarn hörten die Rufe und wählten den Notruf. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür im sechsten Obergeschoss eines Hauses im Stadtteil Tonndorf.

Die Frau habe schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, sagte der Sprecher. Die Helfer holten sie durch ein Fenster aus der Wohnung und legten sie in einen Rettungskorb, der an einem Kran hing. (mp/dpa)