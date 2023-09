Erst Knall, dann Flammen: Silo in Hamburg brennt

Größerer Feuerwehreinsatz in Wilhelmsburg: An der Trettaustraße ist am Samstagabend außerhalb eines Silos ein Brand ausgebrochen.

Flammen schlugen die Fassade hoch und drohten auf das gesamte Silo überzugreifen. Augenzeugen riefen gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen Knall gehört und anschließend hellen Feuerschein gesehen hatten.

35 Beamte bei Feuer in Wilhelmsburg im Einsatz

Retter hatten den Brand schnell im Griff, waren aber noch länger mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, weil sie ausschließen wollten, dass sich das Feuer an anderer Stelle neu entzündet. Insgesamt waren 35 Beamte im Einsatz. „Verletzt wurde niemand“, so ein Sprecher.

An der Fassade waren ersten Erkenntnissen zufolge Kabelleitungen in Brand geraten. Ob es einen Kurzschluss gab oder das Feuer mutwillig gelegt wurde, ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)