Lob nach schwerem Unfall in Hamburg: „Dieses Verhalten war vorbildlich!“

Auf dem Waldweg in Sasel ist es am frühen Freitagmorgen zu einem schwereren Unfall gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, einer sogar lebensgefährlich. Im Nachgang lobte die Feuerwehr Anwohner, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 6.30 Uhr informiert. Es war zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Krankentransport gekommen; die Ursache ist bisher unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.

„Dieses Verhalten war sehr vorbildlich!“

Zwei der vier Beteiligten erlitten leichtere Verletzungen, einer schwere, der andere sogar lebensgefährliche. „Diese Person wurde notarztbegleitet in ein Krankenhaus befördert“, so eine Feuerwehrsprecherin. Auch die drei anderen Verletzten seien in Kliniken gebracht worden.

Die Verletzungen hätten bei allen Patienten sogar noch schwerer wiegen können: Anwohner hatten der Feuerwehr zufolge nämlich sofort „qualifizierte“ Erste Hilfe geleistet. Die Sprecherin: „Wir wollen ausdrücklich das beherzte Eingreifen hervorben. Dieses Verhalten war sehr vorbildlich!“

Insgesamt waren 16 Retter der Feuerwehr im Einsatz, auch die Polizei unterstützte und übernahm nach rund zwei Stunden, als die Unfallstelle wieder geräumt war, die Ermittlungen. Die Beamten wollen nun den genauen Ablauf des Unfalls klären. Dafür sollen unter anderem Zeugenaussagen ausgewertet werden. (dg)