Feuerwehr in Billstedt – Bewohner bei Küchenbrand verletzt

Einsatz in Billstedt: In einem Einfamilienhaus hat am Donnerstagmorgen die Küche gebrannt. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet und kam in eine Klinik.

Zum Feuer kam es gegen 10.50 Uhr in einem Haus mit verwahrlostem Grundstück an der Steinfurther Allee. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, weil dichter Qualm aus den Fenstern des Hauses drang. Feuerwehrleute gingen ins Innere des Hauses und retteten den Bewohner.

Bewohner verletzt in Klinik

Der Mann hatte eine Rauchvergiftung erlitten und kam in ein Krankenhaus. Der Brandherd lag in der Küche und war nach rund 30 Minuten gelöscht. Es handelte sich nicht um den ersten Brand dort. Bereits 2018 hatte es dort ein Feuer gegeben. Damals hatte Müll in einem der Zimmer gebrannt.