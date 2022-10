Feuerwehr-Großeinsatz: Brand in Chemie-Labor der HAW

Großeinsatz in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW): In einem Chemie-Labor des Instituts am Ulmenliet in Lohbrügge ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Die Hamburger Polizei sperrte alle Eingänge.

Unklar war zunächst, ob und inwieweit der Brand Substanzen in die Luft freisetzte, die potenziell giftig sein könnten. Eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen, so ein Sprecher des Lagedienstes, weil sich zu der Zeit niemand mehr in dem Gebäude aufgehalten habe.

Großeinsatz in Hamburg: Feuer in Chemie-Labor der HAW

Die Feuerwehr entsandte ob der unklaren Lage ein Großaufgebot an Kräften, fordert noch freiwillige Helfer dazu. Sie trugen unterschiedliche, im Keller des Labors gelagerte Chemikalien heraus, auch verschmolzene Kanister. Letztere wurden in Überfässer umgelagert.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)