Großeinsatz in Hamburg: Feuerwehr sucht Person in der Elbe

Großeinsatz an der Elbe in Hamburg: Die Feuerwehr hat am Montagabend in Höhe des Dockland in Altona nach einer Person gesucht. Ein Anrufer hatte die Retter alarmiert. Nach etwa eineinhalb Stunden wurde der Sucheinsatz beendet.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr Hamburg gegenüber der MOPO mitteilte, hatte sich gegen 19.20 Uhr ein Anrufer per Notruf bei den Rettern gemeldet. Dieser habe eine Person im Wasser gesehen. Die Feuerwehr rückte nach dem Anruf mit einem Großaufgebot zum Dockland aus, rund 45 Retter waren insgesamt im Einsatz.

Hamburg: Feuerwehr sucht Person in der Elbe

Ein Helikopter kreiste im Tiefflug über der Elbe, insgesamt sieben Schiffe und Boote waren im Einsatz. Die Retter hielten mit einer ausgefahrenen Drehleiter Ausschau nach der Person. Auch die Tauchereinsatzstaffel war vor Ort, zwei Sonare kamen zum Einsatz. Auch an Land wurde nach der Person gesucht.

Nach etwa eineinhalb Stunden beendeten die Retter ihren Einsatz. Die Person, die die Feuerwehr alarmiert hatte, erklärte gegenüber den Beamten, dass die Person im Wasser einen Neoprenanzug getragen und Kraulbewegungen gemacht habe.

Retter am Dockland in Hamburg, im Hintergrund ein Feuerwehrschiff und mehrere Boote.

„Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Schwimmer gehandelt hat“, erklärte ein Sprecher des Feuerwehrlagedienstes nach dem Einsatz gegenüber der MOPO. „Nicht um eine Person, die sich in Gefahr befand.“ (due)