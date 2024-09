Geburtswehen weit fortgeschritten – als die Retter da sind, geht alles ganz fix

Da wollte jemand ganz fix auf die Welt. Am Samstag gegen 10.45 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg an die Culinstraße in Horn gerufen. Beim Eintreffen der Retter die Überraschung: Die angekündigten Geburtswehen waren bereits so fortgeschritten, dass man das Köpfchen des Kindes sah.

„Die werdende Mutter war noch im Geburtsvorgang und die Notfallsanitäter halfen bei der Geburt“, so Thorsten Kraatz von der Feuerwehr Hamburg. Nur 15 Minuten nach Einsatzbeginn konnte die Rettungswagenbesatzung bereits ein gesundes neugeborenes Kind vermelden.

15 Minuten nach Einsatzbeginn war das Kind bereits auf der Welt

Zusammen mit der frisch gebackenen Mama ging es im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte schnell fest, dass Mutter und Kind gesund sind.

Das könnte Sie auch interessieren: Erschütternde Zahlen: Jede Woche sterben in Hamburg Obdachlose

Kraatz begrüßt in Namen der Feuerwehr das Kind: „Ein herzliches Willkommen an den frisch geborenen ‚Hamburger Jung‘ und alles Gute für die Familie wünscht die Feuerwehr Hamburg.“