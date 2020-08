Feuerteufel in Hamburg: Sechs Brände in zwei Stunden – auch Moschee betroffen

Altona/Ottensen -

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr: Ein Brandstifter hat in der Nacht zu Samstag im Bereich Altona/Ottsensen innerhalb von zwei Stunden insgesamt sechs Feuer gelegt. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem flüchtigen Täter.

In allen Fällen traf es es Müllcontainer oder -eimer – oft sind diese durch einen Unterstand geschützt und „versteckt“; perfekt zum unbemerkten Anzünden.

Hamburg: Feuerteufel! Sechs Brände innerhalb von zwei Stunden

An der Bahrenfelder Straße griffen die Flammen auf den Eingang eines Mehrfamilienhauses über, das auch eine Moschee beherbergt. Anwohner konnten sich durch einen Nebenausgang der Moschee ins Freie retten. Draußen wurden sie von Sanitätern der Feuerwehr betreut.

Weitere Brände wurden an der Elbchaussee, dem Fußweg am Elbstrand und an der Mottenburger Straße gelegt, alle zwischen 2 und 4 Uhr. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der durch die Feuer entstandene Sachschaden ist laut Polizei noch unbeziffert.

Eine Fahndung nach dem Feuerteufel blieb in der Nacht ohne Erfolg. Erst vor zwei Wochen hatte ein Täter im Bereich Barmbek neun Brände innerhalb von 90 Minuten gelegt. Die Kripo-Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)