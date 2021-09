Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr einen Brand in einem Reihenhaus in Bramfeld löschen. Eine Anwohnerin ignorierte die Anweisungen der Rettungskräfte – und begab sich unnötig in Gefahr.

Gegen 6.15 Uhr ging der Notruf in der Zentrale der Feuerwehr ein. Eine Frau meldete einen Brand im Keller ihres Reihenhauses an der Berner Chaussee. Sie selbst gab an, dass sie sich im Obergeschoss aufgehalten würde. Der Beamte am Telefon riet ihr daraufhin, dort zu bleiben, bis die Kollegen vor Ort eintreffen würden. Doch diesen Rat ignorierte die Frau – mit fatalen Folgen.

Kellerbrand – Bewohnerin verletzt in Klinik

Noch vor dem Eintreffen des Löschzuges machte sie sich auf den Weg in das komplett verqualmte Kellergeschoss. Mit letzter Kraft schaffte sie es wieder ins Freie – und brach dort mit einer Rauchvergiftung zusammen.

Die eingetroffenen Rettungskräfte versorgten die Bewohnerin, danach wurde die Frau in eine Klinik transportiert. Nach gut 90 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.