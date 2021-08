Feuerdrama in Hamburg: Update: Frau stirbt an schweren Verbrennungen

Groß Borstel –

Bei einem Feuer in Groß Borstel ist eine Frau am frühen Sonntagmorgen schwerst verletzt worden. Die Flughafenfeuerwehr war als erstes am Einsatzort und versorgte das Opfer, das mit schweren Verbrennungen in eine Klinik kam. Dort verstarb sie wenige Stunden später.

Wie die MOPO erfuhr, bemerkten Flughafenangestellte gegen 4.50 Uhr Flammenschein und starken Qualm in einer Kleingartenanlage am Rand des Airports und schlugen Alarm. Als erstes rückte die Flughafenfeuerwehr an, denn der Einsatzort lag direkt neben der Startbahn am Moortrift. Aber auch ein Zug der Berufsfeuerwehr war im Einsatz.

In Hamburg: Frau erleidet schwere Verbrennungen und stirbt

Vor Ort stellten die Retter eine brennende Wohnlaube auf einer der Parzellen fest. Sie retteten eine Frau (63) aus den Flammen und übergaben sie dem Notarzt. Der stellte schwerste Verbrennungen fest. Das Opfer kam in das Unfallkrankenhaus Boberg. Dort verstarb sie trotz intensiver Bemühungen der Ärzte am Sonntagnachmittag.

Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.