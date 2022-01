Ein Einsatz in einem Hochhaus in Jenfeld hielt in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr in Atem. Die Rauchmelder hatten wegen dichten Qualms angeschlagen. Weil befürchtet werden musste, dass mehrere Mieter in Gefahr sind, rückten die Retter mit verstärktem Aufgebot an.

Um 1 Uhr in der Nacht ging ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete schrillende Rauchmelder und starken Qualm in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Rodigallee. Mehrere Löschzüge und die Freiwillige Feuerwehr rückten an. Aus einem Treppenhaus kam dichter Qualm.

Brennendes Verpackungsmaterial sorgt für Verqualmung

Die Ursache der Verqualmung war schnell ausgemacht: Brennende Pappe und Plastik in einem Einkaufswagen hatten diese verursacht. Einige der Mieter waren ins Freie gelaufen, alle blieben unverletzt. Den Brand hatten Feuerwehrmänner dann rasch unter Kontrolle. Nachdem das Haus belüftet worden war, konnten die Bewohner ins Haus zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.