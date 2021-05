Feueralarm in Hamburg: Hier brennt ein Mercedes lichterloh

Billstedt -

An der Straße Große Holl ist am Freitagabend eine dunkle Mercedes A-Klasse in Flammen aufgegangen – die Insassen konnten sich noch rechtzeitig selber retten.

Der Kleinwagen brannte lichterloh. Die Flammen züngelten, dunkler Rauch stieg auf. Weil das Auto vor einer Tiefgarageneinfahrt stand und die Gefahr bestand, dass der Brand auf weitere Fahrzeuge übergreift, wurde schon auf der Anfahrt die Alarmstufe erhöht.

Hamburg: Mercedes geht während der Fahrt in Flammen auf

Vor Ort begannen die Feuerwehrkräfte sofort mit der Löschung. Dafür mussten sie auch die Rückscheibe der A-Klasse entfernen, um an die Flammen im Inneren zu gelangen.



Die MOPO AM WOCHENENDE 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, viel Sport und Rätselbeilage. Wir haben Platz für längere Texte und neue Serien, erzählen Kiez-Geschichten und berichten über bemerkenswerte Kriminalfälle aus Hamburg. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Das Feuer beschädigte letztlich auch einen Baum und ein Straßenschild. Menschen blieben unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Verletzte bei Labor-Vorfall in Hamburg

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet, die Feuerwehr zog das ausgebrannte Mercedes-Wrack noch von der Garageneinfahrt weg. Die Polizei nahm daraufhin ihre Ermittlungen auf. Bisher gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus. (dg)