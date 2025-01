Mitten in der Nacht: Feueralarm in Europapassage

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Samstag an der Europapassage (Altstadt). Dort hatten mehrere Brandmelder ausgelöst. Weil die Lage zunächst unklar war, wurde vorsichtshalber auch der Zugverkehr zum Jungfernstieg unterbrochen.

Laut Feuerwehr hatten gegen 0.35 Uhr die Brandmelder in der Einkaufsmeile am Ballindamm ausgelöst. Mehrere Löschzüge rückten an. Die Retter stellten eine leichte Verqualmung fest. Weil das Gebäude mit einem Zugang zum Bahnhof Jungfernstieg verbunden ist, wurde auch der U- und S-Bahnverkehr eingestellt. Züge fuhren dort durch.

Brand in Lüftungsschacht sorgt für Verqualmung

Kurz darauf wurde die Ursache des Feueralarms ausgemacht. In einem der Lüftungsschächte war ein Schwelbrand ausgebrochen. Den hatten die Retter rasch gelöscht. Nachdem das Shoppingcenter mit Hochleistungslüftern vom Qualm befreit worden war, konnte gegen 2.20 Uhr Entwarnung gegeben werden.