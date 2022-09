Großalarm im Mundsburg Tower – Frau vergisst das Essen

Großeinsatz in Uhlenhorst: Am Donnerstag löste in der 7. Etage der Mundsburg Tower der Feueralarm aus. Per Notruf wurde zudem eine starke Rauchentwicklung gemeldet.

Gegen 11.20 Uhr ging laut Feuerwehr zunächst ein automatischer Brandmeldealarm in der Einsatzzentrale ein. Kurz darauf der Notruf eines Bewohners der Mundsburg Tower.

Der gab an, dass es in einer der Wohnungen in der 7. Etage brennen soll. Daraufhin wurden mehrere Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen alarmiert.

Rettungsdienst betreut verletzte Bewohnerin

Kurz nach Eintreffen der Retter wurde Entwarnung gegeben. Eine Frau hatte lediglich Essen auf dem eingeschalteten E-Herd vergessen.

Sie wurde aus der verqualmten Wohnung gebracht und vom Rettungsdienst versorgt. Danach kam sie vorsorglich in eine Klinik. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnten die Retter wieder abrücken.