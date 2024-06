Feuer-Alarm beim Verfassungsschutz in Hamburg – Großeinsatz

Feueralarm in der Altstadt. Aus dem Innenhof eines Gebäudes, in dem auch die Innenbehörde und der Verfassungsschutz ansässig sind, wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Mehrere Löschzüge rückten an.

Laut Feuerwehr waren die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr zur Burchardstraße gerufen worden. Dort, in einem Unterstand in einem Innenhof, hatte aus bislang ungeklärter Ursache der Inhalt einer Restmüllpresse Feuer gefangen. Der Innenhof war stark verqualmt.

Mehr als 25 Retter an der Innenbehörde im Einsatz

Besonders brisant: An den Innenhof grenzt ein Gebäude der Sprinkenhof AG, in dem neben der Innenbehörde auch der Verfassungsschutz und die Dienststelle Interne Ermittlungen (DIE) untergebracht sind. Gefahr für die Beamten und Angestellten bestand nicht.

Um den Brand zu löschen, mussten Teile des Containers geleert werden. Nur so konnten die Feuerwehrleute an verborgene Glutnester gelangen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Bereits im Februar dieses Jahres gab es dort Feueralarm. Im Eingangsbereich der DIE hatte Unrat gebrannt.