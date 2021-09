Feueralarm auf dem Kiez – Reeperbahn gesperrt

Aufregung auf dem Kiez: Mehrere Löschfahrzeuge und Streifenwagen sind am Freitagabend nach St. Pauli angerückt. Dort in einem Haus an der Reeperbahn gab es Feueralarm, ein Abschnitt der Partymeile musste für den Einsatz gesperrt werden.

Der Alarm ging gegen 21.15 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Apartmenthauses mit Läden im Erdgeschoss hatten den Notruf gewählt. Nach wenigen Minuten waren die ersten Löschfahrzeuge am Einsatzort. Kurze Zeit später konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden.

Reeperbahn wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Ein Kurzschluss in einem Stromkasten war die Ursache für den Brandgeruch. Die Polizei, die die Reeperbahn für die Dauer des Einsatzes zwischen der Talstraße und der Großen Freiheit abgesperrt hatten, konnte im Anschluss den Verkehr wieder freigeben.