Feuer in Hamburger Industriegebiet löst Großalarm aus

Ein Brand in einer Holzfirma in Billbrook hält seit dem frühen Montagmorgen die Hamburger Feuerwehr in Atem. Auf dem Gelände ist ein Schwelbrand in einem Spänebunker entstanden. Die Feuerwehr hat die „Alarmstufe 2“ ausgelöst.

Gegen 6.40 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Firma an der Werner-Siemens-Straße eine Rauchentwicklung aus einem großen Spänebunker. Als der erste Löschzug der nahegelegenen Feuerwache 25 am Einsatzort eintraf, war dem Einsatzleiter klar, dass den Rettern eine schweißtreibende Arbeit bevorsteht.

Feuer in Hamburg-Billbrook – mehrere Löschzüge im Einsatz

Die zweite Alarmstufe wurde ausgelöst: Das betrifft Brände, bei denen mehrere Löschzüge erforderlich sind und Atemschutz eingesetzt werden muss. Zusätzliche Kräfte rückten daraufhin an. Um an die Glutnester zu gelangen und löschen zu können, muss der Spänebunker teilweise leer geräumt werden. Der Einsatz wird noch einige Stunden andauern.