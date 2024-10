Die Europaschule Gymnasium Dörpsweg in Eidelstedt stellt sich im Internet als Schule mit Auszeichnungen im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich dar. Kinder, die glücklich und jubelnd in die Kamera lachen, sind dort zu sehen. Doch die Idylle bekommt erhebliche Risse. Am Sonntag wurde die Schule massiv verwüstet, Fensterscheiben zerstört, Wände beschmiert – und sogar Feuer gelegt. Und das ist nicht der erste Fall: Im Februar rückte sogar der Staatsschutz an der Schule an. Was ist da los an der Vorzeigeschule im Nordwesten Hamburgs? Die Schulbehörde mauert.