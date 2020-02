Feuer-Inferno: Hunderte Strohballen brennen lichterloh – dichter Rauch über Hamburg

Volksdorf -

Feuer-Inferno in Hamburg: Hunderte Strohballen sind am Sonntag in Volksdorf in Brand geraten. Durch den Sturm „Victoria“ gibt es eine starke Rauchentwicklung. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sind vor Ort und kämpfen gegen die Flammen.

Der Notruf ging gegen 16.45 Uhr bei der Feuerwehr ein. Nach ersten Informationen brennen aktuell etwa 250 bis 300 Strohballen auf einem großen Feld an der Straße Tonradsmoor, östlich von Volksdorf.

Starke Rauchentwicklung durch Sturm „Victoria“

Die Feuerwehrkräfte kämpfen gegen die Flammen. Durch Sturm Victoria brennt das Feuer stark und auch die Rauchentwicklung ist wohl enorm. Die Bewohner rund um die Brandstelle wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die Wasserversorgung für die Feuerwehr gestaltet sich schwierig.

Volksdorf: Radlader soll brennende Ballen auseinanderziehen

Ein Radlader vom Technischen Hilfswerk sowie ein Bagger mit Raupenantrieb wurden angefordert, um die Ballen auseinanderzuziehen und damit das Feuer einzudämmen.

Die Löscharbeiten werden bis in die Nacht andauern. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. (maw/roeer)