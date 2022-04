Feuer in zugemüllter Wohnung – Bewohner wehrt sich gegen Rettung

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einen Brand in Harburg ausgerückt. Bewohner eines Hauses hatten Qualm und Flammen aus einer der Wohnungen gemeldet. Doch als die Retter eintrafen und den Bewohner retten wollten, widersetzte er sich.

Der Notruf ging gegen 23.50 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Hauses in der Barlachstraße hatten gemeldet, dass es in einer Wohnung im 5. Obergeschoss brennen würde. Sofort rückten ein Löschzug und eine Freiwillige Feuerwehr an. Am Einsatzort standen die Retter aber vor einem Problem.

Feuer in Harburg – Bewohner wird von Amtsarzt untersucht

Der Mann weigerte sich, die Wohnung, in der schon Flammen loderten, zu verlassen. Polizisten konnten ihn überwältigen und in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt, wurde laut Polizei aber zu einen Amtsarzt gebracht.

Als Brandursache konnte ein nicht ausgeschalteter E-Herd ausgemacht werden. So hatte sich in der Küche Unrat entzündet. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.