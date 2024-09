Feuer in Zahnarztpraxis verursacht hohen Sachschaden

Ein Brand in einer Zahnarztpraxis in Hoheluft-Ost hat am Donnerstag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Da für den Einsatz eine wichtige Hauptstraße gesperrt werden muss, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Anwohner eines Wohnhauses an der Hoheluftchaussee Ecke Abendrothsweg hatten den Notruf gewählt, weil aus den Fenstern einer dortigen Zahnarztpraxis dicke Rauchwolken quollen. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an.

Hauptstraße gesperrt – Verkehrsbehinderungen

Laut einem Sprecher der Feuerwehr habe ein Lüfter in der Praxis gebrannt. Die Flammen wurden rasch gelöscht, dennoch entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße in Richtung Lokstedt gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es zum Glück nicht.