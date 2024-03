Feuer in Hamburger Wohnung – Bewohner verletzt

Dichter Qualm und Hilfeschreie: In Hoheluft-Ost hat die Feuerwehr am Donnerstagabend zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Beide kamen verletzt in eine Klinik.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage mitteilte, sei gegen 23.30 Uhr ein Brand in einer Wohnung an der Breitenfelder Straße gemeldet worden. Auch Hilfeschreie wurden vor Ort vernommen.

Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Zwei Löschzüge, zwei Rettungswagen und ein Notarzt wurden entsandt. Die Kräfte drangen mit Atemschutzmasken in die verqualmte Wohnung vor, retteten die Bewohner. Sie hatten eine schwere Rauchvergiftung erlitten und kamen in eine Klinik.

Wie sich herausstellte, hatte Mobiliar in einem Zimmer gebrannt. Das Feuer war nach gut 40 Minuten gelöscht. Im Einsatz waren rund 25 Retter. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Noch ist diese unklar. (dg/rüga)