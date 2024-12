Unterkunft brennt: Großeinsatz und Evakuierung in Hamburg

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Wandsbek: In einer Wohnung einer Unterkunft für wohnungslose Menschen bricht ein Brand aus. Alle Bewohner müssen das Gebäude verlassen, drei von ihnen werden vom Rettungsdienst betreut.

Zum Brandausbruch kam es laut Feuerwehr gegen 1.45 Uhr in einer von „Fördern und Wohnen“ betriebenen Wohnunterkunft an der Pillauer Straße. Von dort wurden Flammen und starker Qualm aus einem Zimmer in der oberen Etage gemeldet. Weil zu befürchten war, dass Menschen in Gefahr seien, rückten neben mehreren Löschzügen auch Rettungswagen und ein Notarzt an.

Drei Bewohner vom Rettungsdienst versorgt

Alle Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Sie standen leicht bekleidet bei klirrender Kälte vor dem Haus. Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt, einer kam in die Klinik. Durch den Brand entstand hoher Sachschaden, mehrere Zimmer sind unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.