Da blieb keine Zeit mehr, um die teuren, alten Schätze zu retten: Bei einem Feuer in einer Tiefgarage in Groß Flottbek sind mehrere Oldtimer Opfer der Flammen geworden. Eine Person musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Zwei Löschzüge rückten am Dienstagabend in die Kaulbachstraße im Stadtteil Groß Flottbek aus. Ein Feuer war in einer Tiefgarage ausgebrochen.

Unter den 13 Autos und zwei Motorrädern befanden sich auch mehrere Oldtimer – fünf davon wurden Opfer der Flammen, wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO bestätigte.

Oldtimer brennen in Garage in Hamburg aus

Mit drei C-Rohren bekamen die gut 50 Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Mit einem Schaumteppich wurde dann ausgetretener Kraftstoff gebunden.

Bei der Evakuierung des zur Tiefgarage gehörenden Hauses wurde eine Person gerettet. Sie blieb aber nach einer Begutachtung durch die Sanitäter vor Ort. Über die Ursache des Brandes gibt es noch keine Erkenntnisse. Ermittlungen wurden aufgenommen.