Ein Brand in einer Tiefgarage in Billstedt hat am Donnerstagmorgen zu einen größerem Feuerwehreinsatz geführt. Ein brennendes Auto hatte für starken Qualm gesorgt, der auch in die angrenzenden Hochhäuser zog. Es gab einen Verletzten.

Gegen 10.30 Uhr stiegt plötzlich schwarzer Qualm aus einer Tiefgarage unter einem Wohn- und Geschäftshaus auf. Hier sind mehrere Läden, ein Sportstudio und eine Vielzahl von Wohnungen angesiedelt. Die Feuerwehr rückte zunächst mit einem Löschzug an. Am Einsatzort angekommen löste der Einsatzleiter dann aufgrund des starken Qualms sofort die 2. Alarmstufe aus.

Verletzte bei Feuer in Tiefgarage in Hamburg

Ein Mann, der sich zuvor in der Tiefgarage aufgehalten hatte, erlitt eine Rauchvergiftung um kam in eine Klinik. Als Ursache des Qualms konnte ein Brand im Motorraum eines dort abgestellten Autos ausgemacht werden. Die dadurch ausgelöste Sprinkleranlage sorgte für unerwartete Hilfe für die Feuerwehr: Sie hatte den Brand vorzeitig weitgehend gelöscht.