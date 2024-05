Feuer in Stadtteilschule: Skurriler Einsatz in Hamburgs Osten

Schreck an der Stadtteilschule in Neuallermöhe: Dort ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf ging gegen 19.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Im ersten Stock der Gretel-Bergmann-Schule an der Von-Moltke-Straße brannte ein Overheadprojektor. Er soll auf einer eingeschalteten Herdplatte gestanden haben.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr war es zu einer leichten Rauchentwicklung in dem Klassenzimmer gekommen. Die Schüler hätten die Räume bereits verlassen. Ein Feuerlöscher reichte aus, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. (ng)