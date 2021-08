Feuer in Seniorenstift: Heldentat eines Nachbarn rettet Frau das Leben

Langenhorn –

Mutige Rettungsaktion! In einem achtgeschossigen Hochhaus in Langenhorn hat es am späten Mittwochabend gebrannt: Das Feuer war in der Küche einer Wohnung im dritten Stock eines Seniorenstifts ausgebrochen. Eine Seniorin befand sich zu dem Zeitpunkt noch in ihrer Wohnung und konnte von einem Nachbarn gerettet werden.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde zunächst eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Polizisten und Mitarbeiter des Stiftes bereits 15 Bewohner, die im gefährdeten Bereich des Hauses leben, ins Freie gebracht.

Seniorenstift in Hamburg: Nachbar zieht Frau aus brennender Wohnung

In der betroffenen Wohnung hat offenbar eine Kücheneinrichtung Feuer gefangen. Ein Nachbar, der direkt gegenüber wohnte, konnte die Frau aus ihrer Wohnung ins Treppenhaus ziehen.

Dort wurde sie schließlich von einem Sanitäter auf dem Arm aus dem Haus getragen. Sie erlitt eine Rauchvergiftung und wurde im Rettungswagen behandelt.

„Bei älteren Menschen ist immer die Herausforderung, dass sie häufig gehbehindert sind. Das war hier glücklicherweise nicht der Fall“, erklärt der Sprecher zu dem Einsatz. So musste nur die Frau aus der Brandwohnung versorgt werden.

Der Bereich rund um den Brandort war stark verraucht und wurde nach dem Löschen des Feuers belüftet. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. (mhö)