Feuer in Schlafzimmer – zwei Bewohner verletzt in Klinik

In Rahlstedt hat die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag zwei Bewohner aus einer verqualmten Wohnung gerettet. Beide kamen in eine Klinik.

Die Retter wurden gegen 2 Uhr zu einem Wohnhaus in der Eggersstraße gerufen. Von dort wurde ein Brand in einem Schlafzimmer gemeldet. Feuerwehrleute retteten die beiden Bewohner aus der verqualmten Wohnung. Beide wurden in eine Klinik gebracht.

Laut Feuerwehr habe eine Matratze gebrannt und wurde rasch gelöscht. Dennoch entstand durch Qualm und Ruß hoher Schaden in der Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will klären, wie es zum Brandausbruch kam.