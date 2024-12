Feuer in Hamburger Pflegeheim: Mitarbeiter retten Bewohnerin – mehrere Verletzte

In einem Pflegeheim in Iserbrook ist es am Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem der Zimmer hatte ein Adventsgesteck gebrannt. Mitarbeiter retteten die Bewohnerin und verletzten sich dabei.

Zum Brandausbruch kam es laut Feuerwehr gegen 9.30 Uhr im Pflegeheim Rosenhof an der Isfeldstraße. Von dort wurde ein stark verqualmter Flur gemeldet. Wegen des Objekts musste angenommen werden, dass große Gefahr für die Bewohner besteht. Aus diesem Grund rückten neben mehreren Löschfahrzeugen auch vier Rettungswagen und ein Notarzt an.

MItarbeiter retten Bewohnerin und verletzten sich

In dem betroffenen Zimmer hatte ein Adventsgesteck gebrannt, das Feuer war rasch gelöscht. Zwei Pfleger hatten, laut Angaben der Feuerwehr, die Bewohnerin aus dem verqualmten Zimmer gerettet. Alle drei hatten eine Rauchvergiftung. Rund 40 Retter der Feuerwehr waren im Einsatz.