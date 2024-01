Feuer in Obdachlosen-Unterkunft – 200 Menschen in Sicherheit gebracht

In einer Unterkunft des Winternotprogramms für Obdachlose an der Friesenstraße (Hammerbrook) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen.

Gegen 23.30 Uhr erreichten Notrufe die Einsatzzentrale der Feuerwehr. Ein entsprechendes Kräfte-Aufgebot wurde entsandt, auch die Polizei alarmiert.

Feuerwehr löscht brennende Bettdecke

Die Beamten ließen das Gebäude räumen, weil im ersten Stockwerk ein Feuer lokalisiert wurde: Eine Bettdecke hatte offenbar Feuer gefangen, dichter Rauch zog durchs gesamte Haus. Etwa 200 Menschen mussten ins Freie gebracht werden, während die Retter den Brand löschten.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude ausgiebig gelüftet. Danach durften die Bewohner wieder auf ihre Zimmer. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist dagegen unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)