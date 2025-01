Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburger City: Bewohner evakuiert

In der Nacht zu Donnerstag ist in einem Hamburger Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Rauchs mussten Bewohner ihr Zuhause verlassen.

Der Brand wurde der Feuerwehr gegen 0.30 Uhr gemeldet: In einem Wohnhaus an der Neustädter Straße (Neustadt) hatte ein Müllcontainer in einem Müllraum Feuer gefangen.

Feuer in Hamburg: Müllcontainer in Wohnhaus brennt ab

Laut der Feuerwehr Hamburg kam es dabei zu einer starken Rauchentwicklung. Nach Angaben eines Reporters vor Ort mussten rund 20 Bewohner des Hauses ihre Wohnungen zwischenzeitlich verlassen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach einer Viertelstunde löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar. (doe)