Lagerhalle brennt in Moorfleet: Friseurbedarf in Flammen

Schwieriger Einsatz in Hamburg-Moorfleet: In einer Lagerhalle ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte kurz vor 0 Uhr zur Halle an der Straße Holzhafenufer aus. Wie ein Sprecher der MOPO sagte, stand ein Teilbereich des Gebäudes, in dem Friseurbedarfsartikel gelagert waren, in Flammen. Laut Polizei brannte Blondierungsmittel.

Feuer in Hamburg-Moorfleet: Lagerhalle brennt

Der Brandort war laut Feuerwehr schwer zugänglich. Die Einsatzkräfte nahmen daher Teile der Fassade ab. Der größte Teil des Gebäudes blieb aber unbeschädigt.

Etwa 36 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.