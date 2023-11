Feuer in Küche – eine Person aus verqualmter Wohnung gerettet

In Eppendorf hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen eine Person aus einer verqualmten Wohnung gerettet. Eine Kaffeemühle war in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich rasant aus und erfassten schließlich auch das Mobiliar. Ein Bewohner wurde verletzt.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr, dass die Retter gegen 10.20 Uhr in den Schrammsweg gerufen wurden. Ein Bewohner hatte ein Feuer in der Küche gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Wohnräume stark verqualmt.

Bewohner mit Rauchvergiftung in Klinik

Ein Bewohner wurde gerettet und an Sanitäter übergeben. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins UKE. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute die Flammen, die schon auf das Küchenmobiliar übergegriffen hatten. Nach 40 Minuten war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.