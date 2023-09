Küchenbrand im Hochhaus – Bewohner rettet sich ins Freie

In Hoheluft-West ist es am Montagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen. Die Retter rückten mit mehreren Löschfahrzeugen und dem Notarzt an. Ein Bewohner hatte sich verletzt ins Freie gerettet.

Laut Feuerwehr war gegen 19.30 Uhr eine starke Verqualmung aus der Wohnung eines Hochhauses an der Troplowitzstraße gemeldet worden. Weil befürchtet werden musste, dass sich darin noch Personen aufhalten, wurde die Alarmstufe „Y“ ausgerufen. Das geschieht immer dann, wenn Menschenleben in Gefahr sind.

Rauchvergiftung: Bewohner von Sanitätern versorgt

Laut Feuerwehr habe Essen auf dem Herd gebrannt und Küchenmobiliar schon Feuer gefangen. Den Brand hatten die Retter rasch gelöscht und die Wohnung anschließend entraucht.

Ein Bewohner hatte eine leichte Rauchvergiftung und wurde von Sanitätern versorgt. In die Klinik brauchte er aber nicht.